На Кузбасской трассе в мороз перевернулась тяжело груженая фура. Большегруз следовал из Красноярска в Челябинскую область.Инцидент произошел в Топкинском районе 2 январе около 22.00. Здесь на 210 километра федеральной трассы Р-255 «Сибирь» водитель большегрузного автомобиля съехал в кювет, в результате чего машина опрокинулась на бок.После поступления сигнала о происшествии в дежурную часть на место был направлен экипаж ГИБДД. Как выяснилось на месте, водитель перевозил из Красноярска в Челябинскую область 20 тонн автомобильных аккумуляторов. В Топкинском районе дальнобойщик решил остановиться на обочине, однако тягач с полуприцепом стащило с дороги.Чтобы вернуть грузовик на проезжую часть, полицейские вынуждены были привлечь привлекли спецтехнику. Сначала партию аккумуляторов перегрузили в другую фуру, а потом с помощью автоэвакуатора и машин дорожно-коммунальных служб тягач был освобожден из снежного плена. На это время сотрудники ГИБДД организовали движение транспорт в объезд данного участка федеральной трассы, а также сохранность перевозимого груза. Водитель грузовика поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь.-Кузбасские полицейские напоминают автолюбителям о том, что в случае непредвиденных ситуаций в пути следует незамедлительно сообщать об этом в оперативные службы, - напомнили в ГУ МВД России по Кемеровской области.- 02 (102 – с мобильного) – единый телефон полиции;- 8 (384-2) 71-85-18, 71-85-19 - дежурная группа УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области.