В Кемерове работники оперативных служб спасают уток, живущих в районе городской реки Искитимки. Из-за сильных морозов, которые вернулись в город, полынья практически полностью перемерзла.Об организованной спасателями помощи пернатым в воскресенье, 3 января, сообщил глава областного центра Илья Середюк в соцсетях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТемпература в Кузбассе упадет до отметки -40 градусовВ Кузбассе в течение ближайших суток температура упадет до -40 градусов. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра. (подробности)