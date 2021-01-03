В Кемерове очевидцы сообщили о трупе мужчины в одном из городских дворов. Кадры появились в социальных сетях.Ранним вечером в воскресенье, 3 января, в социальных сетях появилось сообщение о том, что во дворе между многоэтажными домами обнаружен труп мужчины.- Сибиряков - Гвардейцев, между 10 и 12 домом умер мужчина. Полиция, скорая на месте, - написал автор поста.В комментариях одна из горожанок отметила, что в обед аналогичный случай произошел на улице спортивная, 34. А еще один пользователь сообщил, что сегодня на остановке на пересечении улиц Тухачевского и Гагарина замерз мужчина.Мнение о причинах произошедшего у кемеровчан разделились. По мнению одних, виной может быть алкоголь, из-за принятия которого мужчина мог просто не дойти до дома. Другие уверяют, что у него вполне могли быть проблемы со здоровьем. В любом случае, разобраться в причинах произошедшего предстоит полиции и медикам.