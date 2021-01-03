В одном из кузбасских сел произошел пожар. Первыми на место происшествия прибыли добровольцы.О возгорании в селе Зарубино Топкинского муниципального округа в оперативную службу МЧС России сообщил очевидец. Сотрудники профессиональной пожарной части немедленно выехали на вызов. Одновременно сигнал о возгорании был передан добровольным пожарным, поскольку расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны составляет 25 километров. Они и прибыли на место первыми.-На момент их прибытия из-под крыши хозяйственной постройки шел дым. Добровольцы до приезда профессиональных пожарных локализовали и ликвидировали пожар, не дав ему распространиться на большую площадь. Прибывшие на место сотрудники МЧС России провели проливку, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.В результате пожара обгорели дрова на площади 5 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.