В Кузбассе вот уже третью неделю подряд не могут найти молодого мужчину. О помощи жителей региона попросили волонтеры.Активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовали в своей группе в соцсетях ориентировку на безвестно пропавшего мужчину. Согласно данным, Андрей Акинин 1989 года рождения из Кемерова ушел из дома еще 17 декабря и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.Был одет: в красную куртку с черно-белыми полосками, черные штаны, коричневые валенки и черную шапку.Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кузбассе мертвыми найдены 77 человекВ Кузбассе за 2020 года были найдены мертвыми 77 человек, ранее пропавших без вести. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». (подробности)