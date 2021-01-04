Администрация правительства Кузбасса опубликовала постановление губернатора Сергея Цивилева о бесплатных развлечениях для детей в период новогодних праздников. Документ размещен в электронном бюллетене.Согласно ему, в период с 3 по 10 января включительно для дошкольников и детей до 18 лет разрешается бесплатное посещение государственных музеев и выставочных залов, находящихся в ведении региона. Обеспечить организацию их посещения поручено министерству культуры Кузбасса.Помимо этого, рекомендуется органам местного самоуправления муниципальных образований Кузбасса организовать бесплатное посещение муниципальных музеев и выставочных залов, находящихся в ведении муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, для детей дошкольного возраста и обучающихся в возрасте до 18 лет. Эта же рекомендация адресована руководителям музеев и выставочных залов, находящихся в частной собственности.Проконтролировать исполнение постановления поручено заместителю губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма Сергею Алексееву.