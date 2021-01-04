МЧС предупреждает жителей Кузбасса об аномальных холодах. В праздники погода не радует хорошими новостями.В понедельник, 4 января, ведомство сообщает о сохранении аномально холодной погоды с минимальными температурами до -35 градусов и ниже. В ведомстве советуют в связи с возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте. Если это невозможно, то следует проверить исправность автомобиля, взять в дорогу теплые вещи, минимальный набор инструментов, проверить зарядку батареи мобильного телефона.Тем, кто остался дома, стоит в период похолодания строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту. В домах с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра растопленные печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.