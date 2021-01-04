В Кузбассе на утро 4 января скончалась еще одна женщина с коронавирусом. Об этом сообщили в областном межведомственном штабе.- У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, - рассказали подробности эксперты.С учетом обновленной статистики, общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 476 человек. Также за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще 131 жителю региона, общее число заболевших с начала весны прошлого года достигло 26427 человек.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2544 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3538 человек.