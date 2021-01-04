Еще у 131 кузбассовца на утро 4 января диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.С учетом обновленной статистики, общее число заболевших с начала весны достигло 26427 человек. Также за минувшие сутки 134 человек выздоровели, а всего 23 401 человек.К сожалению, продолжает расти статистика летальных случаев: за минувшие сутки скончалась еще одна пациентка – жительница города Кемерово 1949 года рождения. У нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Всего за время пандемии в регионе умерло уже 476 человек.Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 2544 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3538 человек.