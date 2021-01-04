На днях сводный отряд кузбасской полиции вернулся из служебной командировки. Она проходила на Северном Кавказе.Службу сотрудники органов внутренних дел несли в течение нескольких месяцев. Оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы ГИБДД, следователи, дознаватели, полицейские патрульно-постовой службы, а также сотрудники других подразделений оказывали содействие своим коллегам в предупреждении и раскрытии преступлений, а также обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.В воскресенье, 3 января, бойцы сводного отряда полиции вернулись в Кузбасс. Их приветствовал заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области, полковник внутренней службы Сергей Терехин. Он поздравил полицейских с возвращением, поблагодарил за несение службы на высоком профессиональном уровне и успешное выполнение поставленных задач.-В ближайшее время полицейским предстоят отпуск и курс реабилитации, после которых они вновь приступят к выполнению служебных обязанностей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.