В Кузбассе в канун Нового года без вести пропал 18-летний подросток. О его местонахождении до сих пор ничего не известно.Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»» просят помочь в поисках Ильясова Даниила Андреевича 2002 года рождения, проживающего в городе Анжеро-Судженске. Он вышел из дома в четверг, 31 декабря, и до сих пор сведений о нем нет.Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.Был одет: темно-синяя куртка, камуфлированные джинсы, серые ботинки, серая вязаная шапка.Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.