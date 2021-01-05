В Кузбассе волонтеры сообщили о завершении поисков пропавшего 18-летнего подростка. Мальчик пропал перед Новым годом.Как сообщалось ранее, житель Анжеро-Судженска 2002 года рождения ушел из дома в канун Нового года, 31 декабря, и до сих пор его местонахождение не было известным. Поздним вечером в понедельник, 4 декабря, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков пропавшего.-Найден, жив. Огромное спасибо всем откликнувшимся на поиск!- написали волонтеры на своей официальной странице в социальных сетях.По этическим соображениям, обстоятельства и место обнаружения пропавшего не сообщаются.