Автомобилист из Новокузнецка не справился с управлением и съехал с дороги. В результате машина оказалась в сугробе.Водитель ехал вечером по автодороге «Осинники – Сосновка». Примерно в 22:00 у него зазвонил телефон, и ему пришлось остановиться, чтобы ответить. Однако мужчина не рассчитал траекторию пути и съехал с обочины. Он пытался вернуться на трассу, но у него ничего не вышло. Машина застряла в сугробе, и самостоятельно из него выбраться не получилось.Тогда автомобилист решил попросить помощи у проезжавших мимо водителей. Те привязали авто тросом, однако вытянуть его не удалось. Все стало только хуже - машина глубже застряла в снегу.В это время по дороге ехал экипаж ГИБДД. Полицейские увидели проблему и остановились, чтобы помочь. На место происшествия они вызвали автоэвакуатор. Только так удалось вытащить легковушку из сугроба.