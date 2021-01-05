Появились последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 5 января. Согласно данным оперативного штаба, в Кемеровской области число заболевших коронавирусом увеличилось еще на 127 человек.С начала пандемии инфекцию диагностировали у 26 554 человек. Всего в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 2 532 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 23 543 человека, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровели 142 пациента. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции сейчас находятся 3 236 человек. Они смогут вернуться к своей повседневной жизни, когда придут отрицательные результаты исследования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Кузбассе, последние новости на утро 5 январяМы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в регионе и рассказываем самую важную и актуальную информацию. О последних изменениях на утро 5 января сообщили в оперативном штабе региона (подробности)