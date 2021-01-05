Оперативный штаб Кузбасса опубликовал подробную информацию о пациентах, умерших от COVID-19. За последние сутки три жителя Кемеровской области скончались от коронавирусной инфекции.Один из них - мужчина 1973 года рождения из Полысаево. Медики диагностировали ему двустороннюю полисегментарную пневмонию. Отметим, что болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.Также умерла новокузнечанка 1958 года рождения. У нее тоже развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Еще один скончавшийся - пациент 1942 года рождения. Мужчина болел полисегментарной пневмонией, при этом у него были сахарной диабет и патология сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинск-Кузнецком.Всего на данный момент на территории Кузбасса выявлено 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией.