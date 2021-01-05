Оперативный штаб Кузбасса дал данные, где рассказал в каких городах были обнаружены пациенты с COVID-19.В Новокузнецке было выявлено 27 людей с заболеванием, в Кемерове - 22, в Междунареченске - 17, в Мысках - восемь, в Ленинске-Кузнецком - семь, в Белове и Юрге по шесть заболевших. В Таштагольском МР, и Осинниках коронавирусную инфекцию диагностировали у пяти человек в каждом, в Прокопьевске - у четырех, в Киселевске, Полысаево и Яшкинском МО - по три человека, в Кемеровском МО, Новокузнецком МР, Топкинском МО по 2 человека. По одному человеку с заболеванием коронавируса было выявлено в Ленинске-Кузнецком, Тайге, Краснобродском, Калтане, Березовском .На данный момент на территории Кузбасса медицинскую помощь получают 2 532 пациента с диагнозом COVID-19. На 14-дневной домашней изоляции, медицинских стационарах и обсерваторах находятся 3 236 человек. Также известно, что трое пациентов скончались от коронавируса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Скончались еще 3 человека от коронавируса в КузбассеОперативный штаб Кузбасса сообщил последние новости о короновирусе на 5 января. Стало известно о том, что от коронавирусной инфекции скончались 3 пациента. Таким образом, общее количество умерших достигло 479 человек (подробности).Появилась информация о скончавшихся 3 пациентах с COVID-19 в КузбассеОперативный штаб Кузбасса опубликовал подробную информацию о пациентах, умерших от COVID-19. За последние сутки три жителя Кемеровской области скончались от коронавирусной инфекции (подробности)