В ночь на 5 января на территории Кемеровской области зафиксировали землетрясение. Об этом дал подробную информацию Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.Эпицентр был близок к городу Прокопьевск, а именно недалеко от сел Терентьевское и Большая Талда. В этом районе специальными приборами были замечены подземные толчки магнитудой 2,5. Сейсмическое событие носило естественный характер, его тип зарегистрирован как earthquake («землетрясение»). До настоящего момента о пострадавших информации не поступало.