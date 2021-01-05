В Кемеровской области с начала 2021 года на железнодорожных переездах произошли два ДТП. В авариях участвовали легковые автомобили.Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги сообщила о случившихся инцидентах 2 и 4 января. Они случились на участках Промышленная - Бочаты и Карлык – 107 разъезд, которые оснащены светозвуковой сигнализацией.«В обоих случаях водители грубо нарушили правила дорожного движения и выехали на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинисты применяли экстренное торможение, но столкновения было не избежать», - сообщили в ведомстве.Известно, что в результате ДТП никто не пострадал, в том числе и инфраструктура. Только легковые автомобили теперь необходимо отремонтировать. А специалисты Западно-Сибирской железной дороги призывают быть водителей бдительными и соблюдать правила дорожного движения.