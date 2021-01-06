В Кемеровской области нашли тело пропавшего 33-летнего мужчины. Родные и близкие не знали, где он находится, в течение нескольких дней.Речь идет о жителе Белова, который 2 января ушел из дома в неизвестном направлении. Его поисками по просьбе родных занимался поисково спасательный отряд «Лиза Алерт».Накануне волонтеры сообщили о смерти мужчины. Место и обстоятельства, при которых обнаружено тело, скрыты по этическим причинам.«Отряд не раскрывает подробности пропажи и нахождения человека. Надеемся на понимание», - написали волонтеры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Очевидцы сообщили о трупе мужчины в кемеровском двореВ Кемерове очевидцы сообщили о трупе мужчины в одном из городских дворов. Кадры появились в социальных сетях (подробности)Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Кузбассе 18-летнего подросткаВ Кузбассе волонтеры сообщили о завершении поисков пропавшего 18-летнего подростка. Мальчик пропал перед Новым годом (подробности)