Горнолыжный курорт Шерегеш этой зимой пользуется особой популярностью. Так, с середины ноября по 5 января здесь побывали почти полмиллиона туристов.По данным администрации Таштагольского района, с 14 ноября по 5 января в Шерегеше побывали 494 286 туристов, что на 30 процентов больше, чем за тот же период в предыдущий сезон. При этом загруженность гостиниц в новогодние праздники достигла 99,6 процента – на 4,8 процента больше, чем годом ранее.- В эти новогодние праздники курорт принимает гостей из всех регионов России. Традиционно преобладают туристы из Сибирского федерального округа. Но в этом году выросло число гостей из европейской части страны, в первую очередь – москвичей, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Отметим, что в 2020 году в Шерегеше открылся новый травмпункт, оборудованный рентгенаппаратом, а на горе Зеленой заработал травмпункт с лабораторией, где можно сделать тест на коронавирус.Также в 2020 году запустили дополнительные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга – специально для туристов, отдыхающих в Шерегеше. К слову, из аэропорта Новокузнецка до горнолыжного курорта «Шерегеш» можно добраться на автобусе, а по суббота и воскресеньям ходят туристический поезд «Шерегеш-экспресс». Во время зимних каникул, до 10 января, он ходит ежедневно. Маршрут следования: Прокопьевск — Новокузнецк — Чугунаш. От последней станции до горы Зеленая можно добраться на автобусе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Горнолыжный сезон 2020-2021 в Шерегеше начался со спуска лыжников и сноубордистовМассовым спуском лыжников и сноубордистов открылся новый горнолыжный сезон в Шерегеше. (подробности) Туристов в Шерегеше проверят на коронавирус прямо на горе ЗеленойДля того, чтобы обеспечить безопасность во время горнолыжного сезона, на горе Зеленой в Шерегеше разворачивают лабораторию. (подробности) Электричка «Шерегеш-экспресс» возобновляет движениеФирменный туристический электропоезд «Шерегеш-экспресс» начнет курсировать вместе со стартом туристического сезона. (подробности)