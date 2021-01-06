За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 6 января общее число пациентов с коронавирусом достигло 26 678 человек.Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, на утро 6 января в Кузассе зарегистрировано еще 124 новых случая коронавируса. таким образом, общее число заболевших COVID-19 достигло 26 678 человек. Одновременно с этим за минувшие сутки 135 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом выздоровели. Общее число выздоровевших достигло 23 678 человек.Выросло и число летальных случаев. На утро 6 января еще два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 472 человек.- У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, - сообщает оперативный штаб Кузбасса. - У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.По данным оперштаба, на сегодняшний день медицинскую помощь получает 2519 человек с диагнозом COVID-19. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2989 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)