За прошедшие сутки в Кузбассе сменился город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом. Как оказалось, больше всего новых заболевших – в одном из городов юга региона.Из 124 новых случаев заболевания коронавирусом 20 зафиксированы в Междуреченске – на 6 декабря именно этот город лидирует по числу новых заболевших ковидом. В Новокузнецке 19 новых случаев заражения, в Кемерове – 18.В Прокопьевске выявлено девять случаев заболевания коронавирусом, в Белове – семь, в Юрге - шесть, в Осинниках – пять. По четыре случая заболевания подтвердилось в Анжеро-Судженске, Калтане, Ленинске-Кузнецком, Ленинск-Кузнецком МО. По три заболевших в Березовском, Киселевске, Краснобродском. По два новых случая коронавируса в Беловском МР, Гурьевском МО, Кемеровском МО, Новокузнецком МР, Топкинском МО, Юргинском МО, Тисульском МР, Тяжинском МО. Также один случай заболевания зафиксирован в Яшкинском МО.Напомним, всего на утро 6 января в Кузбассе выявили 124 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии этот диагноз подтвердился у 26 678 человек. Вместе с этим 135 кузбассовцев за минувшие сутки вылечились от страшного вируса. С начала пандемии число жителей региона, победивших болезнь, достигло 23 678 человек.Кроме того, еще два человека, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались. На сегодняшний день число случаев летального исхода достигло 481 человека.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2519 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2989 человек.