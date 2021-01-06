В Госавтоинспекции Кузбасса назвали причины массового ДТП на автодороге в Кузбассе. На трассе столкнулись сразу семь автомобилей.Как сообщили в Госавтоинспекции, на трассе «Кемерово – Новокузнецк» в районе поселка Шарап около двух часов дня 5 января произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В течение короткого промежутка времени семь автомобилей столкнулись в одном и том же месте.- Предварительно установлено, что из-за плохой видимости в связи с метелью в притормозивший автомобиль «Хендэ» столкнулась иномарка «Рено Логан». Впоследствии на данном участке дороги столкнулись еще пять автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал, - сообщает пресс-сслужба областной Госавтоинспекции.Сотрудник полиции устанавливают все детали ДТП, а также напоминают о том, что при низких температурах, которые сейчас наблюдаются в Кузбассе, на дорогах возможно ухудшение видимости из-за паров выхлопных газов транспортных средств. Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления.Кузбасские полицейские напоминают автолюбителям о том, что в случае непредвиденных ситуаций в пути следует незамедлительно сообщать об этом в оперативные службы:- «02» («102» – с мобильного) – единый телефон полиции;- 8-(3842)-71-85-18, 71-85-19 - дежурная группа УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;- 8-(3842)-32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На кемеровской трассе произошло массовое ДТПМассовая авария произошла на трассе Кемерово-Новокузнецк. Очевидцы сняли результаты ДТП и поделились снимками в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Регион-42». (подробности)