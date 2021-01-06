Замгубернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о том, как перенес прививку от коронавируса и призвал жителей региона также записываться на вакцинацию.- Сотрудники министерства здравоохранения, медицинских организаций, я лично – мы привились этой вакциной, - рассказал Алексей Цигельник. - На своем опыте должен сообщить: уже две инъекции я поставил, никаких последствий вакцинации я не заметил. Поэтому мы не призываем делать то, что не делаем сами.Алексей Цигельник призвал жителей региона – особенно представителей старшего поколения – обращаться в поликлиники, в колл-центр, чтобы записаться на прививку. Также он отметил, что в ближайшие два месяца, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в Кузбасс должно прибыть 120 тысяч доз вакцины от коронавируса. На сегдняшний день уже привито порядка 3200 человек. А в начале праздников в регион поступило еще 2200 доз вакцины. Сейчас они проходят маркировку, и в ближайшее время будет доступны тем, чья очередь на вакцинацию уже подошла.Замгубернатора отметил, что для того, чтобы получить вакцину, нужно обратиться в поликлинику или позвонить в колл-центр по номеру 122. Специалисты запишут на вакцинацию и, как только подойдет очередь, пригласят сделать прививку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в Кузбасс Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)