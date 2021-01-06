Пришли покататься на гору в Шерегеше, а подъемники не работают: с такой проблемой столкнулись 6 января отдыхающие на популярном горнолыжном курорте.- Приехали отдохнуть, пошли кататься, и тут оказалось, что не работают подъемники «Олимпия» и «Мустаг». Поэтому все пошли кататься на «Доллар», и началась какая-то жесть: огромная очередь, обстановка накаленная, люди на взводе, - так рассказал о ситуации на горе Зеленой один из туристов.Мужчина отметил, что им с друзьями ничего другого не оставалось, как отправиться на учебную трассу. Но для опытных лыжников и сноубордистов там было скучновато.Причиной коллапса оказался ветер, о котором предупреждал в соцсетях спортивно-туристический комплекс «Сектор Е».«На горе -19, сегодня порывистый ветер, на данный момент подъемник Сектора Е работает, но возможны перерывы в работе с ориентацией на ветер».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сколько туристов побывали в Шерегеше с начала горнолыжного сезонаГорнолыжный курорт Шерегеш этой зимой пользуется особой популярностью. Так, с середины ноября по 5 января здесь побывали почти полмиллиона туристов. (подробности)