Очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии, которая произошла на кузбасской трассе. Сразу несколько автомобилей столкнулись на одном и том же участке дороги.На кадрах, снятых очевидцами, видны поврежденные автомобили, которые находятся на разных полосах дороги. Чтобы объехать их, другим автомобилистам приходится маневрировать. К слову, в массовом ДТП пострадавших нет.- Предварительно установлено, что из-за плохой видимости в связи с метелью в притормозивший автомобиль «Хендэ» врезалась иномарка «Рено Логан». Впоследствии на данном участке дороги столкнулись еще пять автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.Также в ГИБДД отметили, что зимой автомобилистам следует быть особенно внимательными на дороге, учитывать состояние дорожного покрытии, погодные условия, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также по возможности избегать резких маневров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Названы причины столкновения семи автомобилей на трассе в Кузбассе В Госавтоинспекции Кузбасса назвали причины массового ДТП на автодороге в Кузбассе. На трассе столкнулись сразу семь автомобилей. (подробности) На кемеровской трассе произошло массовое ДТП Массовая авария произошла на трассе Кемерово-Новокузнецк. Очевидцы сняли результаты ДТП и поделились снимками в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Регион-42». (подробности)