Морозы прочно обосновались в Кузбассе. О том, что в ближайшие сутки стужа и не собирается отступать, сообщили в МЧССпециалисты МЧС, ссылаясь на данные Гидрометцентра, отмечают, что с 7 по 8 января в Кузбассе сохранится аномально холодная погода. Столбики термометров в разных районах региона могут опускаться до -35 градусов и ниже. Чтобы избежать неприятностей, связанных с морозами, сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от дальних поездок, а если это невозможно, пред поездкой убедиться в исправности машины, взять запас еды, горячего питья, теплые вещи и заряженный телефон.- Использование открытого огня при отогреве автомобиля может привести к пожару! – также предупреждают сотрудники МЧС.Кроме того, специалисты советуют жителям частного сектора соблюдать правила пожарной безопасности в быту: в частных домах следить за исправностью печного и прочего обогревательного оборудования, не перегружать электропроводку.- Помните, что эксплуатация неисправных электронагревательных приборов или обогревателей кустарного производства может привести к пожару, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефону «101».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Антициклонище»: Кузбассовцев предупредили об аномальных пятидневных морозахВ Кузбассе в ближайшие пять дней будут наблюдаться аномальные морозы. Прогноз дали синоптики Гидрометцентра России (подробности)На Рождество в Кузбассе похолодает до -35 градусовВ ночь на Рождество в Кузбассе будет очень холодно: такой прогноза дают синоптики на 7 января, когда православные христиане будут встречать один из главных праздников (подробности)Редчайший за 130 лет температурный рекорд зафиксирован в КузбассеСамым теплым за всю историю метеонаблюдений оказался 2020 года в России. Кузбасс не стал исключением: и весна, и лето, и осень были аномально жаркими. (подробности)