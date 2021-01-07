Аномально холодная погода сохранится в Кузбассе 8 января – об этом сообщает кемеровский гидрометцентр.По данным синоптиков, в ночь на 8 января в Кузбассе ожидается от -23 до -28 градусов. при этом местами возможно понижение температуры до -36, а в предгорьях – от 17 до 22 градусов мороза. В Кемерове столбики термометров опустятся до -23…-25 градусов. Также синоптики прогнозируют переменную облачность, отсутствие осадков и восточный ветер, скорость которого не превысит 4-9 метров в секунду.Днем воздух прогреется до -18…-23 градусов, а местами будет еще теплее: лишь -12…-17. В Кемерове – от 15 до 17 градусов мороза.Напомним, ранее сотрудники МЧС также предупреждали об аномальных морозах, которые могут серьезно повлиять на ситуацию на дороге. Из-за морозов может снижаться видимость, ухудшаться маневренность автомобиля, сцепление с дорогой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:МЧС предупредил кузбассовцев об аномально холодной погодеМорозы прочно обосновались в Кузбассе. О том, что в ближайшие сутки стужа и не собирается отступать, сообщили в МЧС. (подробности)«Антициклонище»: Кузбассовцев предупредили об аномальных пятидневных морозахВ Кузбассе в ближайшие пять дней будут наблюдаться аномальные морозы. Прогноз дали синоптики Гидрометцентра России (подробности)Редчайший за 130 лет температурный рекорд зафиксирован в КузбассеСамым теплым за всю историю метеонаблюдений оказался 2020 года в России. Кузбасс не стал исключением: и весна, и лето, и осень были аномально жаркими. (подробности)