В Кемеровской области без электроэнергии остались две шахты и разрез. Это случилось из-за того, что водитель погрузчика оборвал провод на линии электропередач.Повреждение линии электропередачи произошло 8 января. После того, как стрела погрузчика обогатительной фабрики «Барзасское товарищество» сорвала провод, электроэнергия также отключилась в части домов жителей Березовского.- Нижний провод обгорел и упал на землю, а водитель, опасаясь получить удар током, оставался в кабине до приезда энергетиков, - сообщили в официальном аккаунте в Instagram Кузбасского филиала «Россети Сибирь».В 10:55 энергетики завершили ремонтные работы. В течение дня потребителей и угольные предприятия подключат к электроснабжению по нормальной схеме.