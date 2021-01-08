Под Шерегешем 7 января случилась авария с участием «Газели». В результате ДТП пострадали четыре человека.Очевидцы поделились видео, на котором видно последствия произошедшего: передние части автомобилей сильно повреждены. Машины столкнулись примерно в 12:25 в поселке Чугунаш Таштагольского района.- Пострадали: оба водителя (жители Новокузнецка) и два пассажира легкового автомобиля (жители Новокузнецка и Московской области). Различные ушибы. Отказ от госпитализации, - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.