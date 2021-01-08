В Кемерове еще на одни сутки продлили режим «черного неба». Из-за неблагоприятных условий он будет действовать до шести часов вечера 9 января.- В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, - сообщили в правительстве региона.В связи со сложившейся ситуацией предприятиям города рекомендуют сократить выбросы в воздух.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Режим \\"черного неба\\" продлили в трех городах КузбассаНеблагоприятные метеоусловия в течение еще нескольких дней будут актуальны для Кузбасса. Поэтому режим черного неба продлен еще на несколько дней (подробности)