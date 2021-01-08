В Новокузнецке на улице Покрышкина произошла трагедия. С высоты шестого этажа одного из домов упала молодая женщина. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.Инцидент произошел в четверг, 7 января, примерно в 19:40. По данным «Правоохранительного портала Кузбасса», девушке было 26 лет. Также отмечается, что до этого новокузнечанка уже падала с высоты, но оставалась жива.В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Им предстоит выяснить, почему она выпала из окна.