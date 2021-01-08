В Кемеровской области 9 января сохранится аномально холодная погода. Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили, что минимальная температура воздуха составит - 35 градусов.Днем на территории области температура воздуха будет в пределах -18... -23 градуса, ночью - от -26 до -31, местами до -36 градусов. Местами возможны дым и дымка. Кузбассовцев также предупреждают о гололедице на дорогах.В самом Кемерове ночью похолодает до -29... -31 градуса, днем столбик термометра поднимется до отметок -18... -20 градусов. Направление ветра будет с юга, максимальные порывы достигнут 13 метров в секунду.- В связи с возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур, по возможности, откажитесь от дальних поездок на личном автотранспорте, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.Также в Кемерове 9 января продлили режим «черного неба».