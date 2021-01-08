В Кемеровской области на Рождество родился 61 ребенок. Их семьи получат по 10 тысяч рублей в рамках акции «Родился ребенок», а также медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой». Такие же выплаты получили родители малышей, которые появились на свет 1 января.В пресс-службе администрации правительства Кузбасса сообщили, что 7 января 2021 года родились 36 мальчиков и 25 девочек. В Новокузнецке в этот день появились 24 ребенка, а в Кемерове 22. В Киселевске на Рождество родились четыре малыша, в Юрге - три, в Междуреченске и Ленинске-Кузнецком - по два в каждом, по одному младенцу родилось в Полысаево, Промышленной и Верх-Чебуле.- Год назад, 7 января 2020 года, в регионе родились 73 ребенка: 39 мальчиков и 34 девочки, - написали в АПК.