В Кемеровской области разыскивают 30-летнюю Марину Кропалеву. Известно, что женщина может находиться в Мариинске, Томске или Москве.Сообщение о пропаже Марины опубликовали волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс». Она ушла из дома 3 января, с тех пор женщина не выходила на связь с родными.Волонтеры сообщили ее приметы. Ее рост составляет 159 сантиметров, она среднего телосложения, у нее черные волосы.Если вы что-либо знаете о том, где сейчас Марина, сообщите волонтерам или полиции. Любая информация поможет в поиске.Телефон для связи: 8 800 700-54-52.