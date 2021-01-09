В национальном парке «Красноярские Столбы» произошел инцидент с участием кемеровчанки. Во время отдыха у женщины с патологией сердца случился приступ аритмии.В «Агентстве ГО ЧС Красноярского края» рассказали, что 7 января спасателям пришел сигнал о том, что во время прогулки женщине стало плохо. Они незамедлительно отправились на вызов, чтобы оказать помощь. Кемеровчанку доставили до улицы Свердловская и передали родственникам.В тот же день еще одна женщина вывихнула левый коленный сустав с разрывом связок. Пострадавшую передали медикам.Краевые спасатели просят соблюдать меры безопасности, одеваться по погоде и всегда брать с собой заряженный мобильный телефон. Помните, что в зимний период скалы могут покрыться ледовой коркой, а некоторые тропы - занесены снегом.