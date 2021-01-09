Оперативный штаб рассказал актуальную информацию о коронавирусе в Кузбассе. На утро 9 января заболевание диагностировали еще у 118 жителей региона.- Сводка по состоянию на 11:00, 9 января. За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении в Telegram-канале «Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб».Отмечается, что за весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировали 27 032 заболевших коронавирусом: 2 429 человек получают медицинскую помощь, 24 116 выздоровели. Число умерших пациентов, у которых раннее диагностировали COVID-19, достигло 487 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в КузбассЗаместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)