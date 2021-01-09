Оперативный штаб Кузбасса назвал в каких территориях за прошедшие сутки выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Инфекция диагностирована еще у 116 человек.- За прошедшие сутки в Кузбассе зафиксированы 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 32, Кемерово - 28, Междуреченск - 17, Мыски - девять, Калтан - семь, Белово - шесть, Кемеровский МО – пять, Березовский – три, Юрга – три, Осинники – два, Ленинск-Кузнецкий МО – два, Новокузнецкий МР – один, Тяжинский МО – один, - сообщили в оперштабе.Также за прошедшие сутки выписаны 181 пациент, двое скончались..ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в КузбассЗаместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)