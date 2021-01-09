В Юрге момент столкновения двух машин попал на видео. Автомобилист сначала протаранил машину, а затем врезался в ларек.Запись с места события появилась в соцсетях. Автор ролика также отметил, авария случилась днем 6 января на улице Волгоградской. На видео видно, как по дороге едет автомобиль, водитель не справляется с управлением и машину заносит через полосу встречного движения на тротуар. В итоге он врезается в припаркованное на обочине авто, в которое незадолго до этого села женщина. Затем машину отбрасывает в торговый павильон.- В данном ДТП пострадало два автомобиля, ларек, и напугали женщину, - отметил автор ролика.