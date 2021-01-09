В Крапивинском районе произошло смертельное ДТП с участием «Газели». Один человек погиб и четыре получили травмы после того, как водитель легковушки совершил опасный маневр.Авария случилась 9 января примерно в два часа дня в Крапивинском районе, на 294 километре автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий - Кемерово – Юрга». На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Крапивинскому району.- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Приора», двигавшийся со стороны Ленинска-Кузнецкого в направлении Кемерова, не убедился в безопасности маневра и при обгоне попутного рейсового автобуса НефАЗ столкнулся со встречным автомобилем «Газель», вследствие чего произошло разрушение кузова «Лады Приоры», один из элементов которой отбросило под автобус, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.«Газель» в свою очередь также изменила траекторию движения. В итоге она врезалась в автобус и опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водители и пассажиры обоих авто. Еще один пассажир легковушки погиб. Водитель автобуса, а также никто из его пассажиров не пострадали.Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.