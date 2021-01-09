Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, как погода будет в последний день новогодних праздников. По югу региона сохранится минимальная температура воздуха -30... -34 градусов.По данным синоптиков, 10 января будет переменная облачность, по северу области ожидается небольшой снег, местами поземки. В этот день температура воздуха составит -14... -19 градусов. Ночью столбик термометра понизится до -19... -24 градусов. Ветер обещают южный, его порывы будут достигать 13 метров в секунду.В Кемерове днем также возможно пойдет небольшой снег. Днем потеплеет до -11... -13 градусов. Ночью температура понизится до -21... -23 градусов.