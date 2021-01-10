В Кузбассе за прошедшие сутки скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. Об этом утром 10 января сообщили в оперативном штабе региона.У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Мысках, - сообщили подробности в штабе.Таким образом, с начала пандемии число летальных случаев достигло 488.Также за прошедшие сутки было зафиксировано еще 114 случаев заболевания коронавирусом, общее их число с начала весны достигло 27146. Выздоровело 105 человек, а всего 24221.-В регионе медицинскую помощь получают 2437 пациентов с диагнозом COVID-19, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2167 человек.