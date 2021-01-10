Оперативный штаб региона назвал территории Кузбасса, где за минувшие сутки были выявлены новые заболевшие коронавирусом. Данные опубликованы по сстоянию на утро 10 января.-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 21, Междуреченск – 21, Кемерово – 17, Мыски – семь, Белово и Осинники – по шесть, Киселевск и Ленинск-Кузнецкий – по пять, Калтан и Юрга – по четыре, Березовский и Таштагольский район – по три, Прокопьевск, Мариинский и Новокузнецкий районы, Кемеровский и Топкинский муниципальные округа – по два, Тисульский и Яшкинский муниципальные округа – по одному.В общей сложности, с начала пандемии заболело 27 146 человек, выздоровел 24 221 пациент, в том числе, 105 – за прошедшие сутки. Также за сутки скончалась еще одна пациентка, а всего число летальных случаев достигло 488.-Всего в регионе медицинскую помощь получают 2437 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2167 человек.