Появились подробности массового ДТП, которое произошло на кузбасской трассе днем 10 января. О том, что на одной участке автомагистрали Кемерово-Новокузнецк столкнулось не менее десятка автомобилей, сообщили в соцсетях очевидцы.Как рассказали о региональном ГИБДД, движение по трассе пришлось временно перекрыть, однако произошла тут не одна авария, а сразу несколько, поэтому машин-участниц и правда было не менее десяти.- В Кемеровском районе было перекрыто движение на участке автодороги Кемерово — Новокузнецк с 6 по 26 километр в направлении Кемерово, — подтвердили в ведомстве. - Объезд организован по автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга.Как изначально сообщали в Кузбасском центре медицины катастроф, пострадали три человека, среди них – 71-летний мужчина, 16-летний подросток и 19-летняя девушка. Ни были госпитализированы в больницу с травмами средней степени тяжести. Однако позже за помощью обратился четвертый пострадавший в аварии.На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб. Все обстоятельства и причины произошедшего уточняются.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБольше десяти автомобилей столкнулись на автобане Кемерово – Ленинск-КузнецкийНа автобане Кемерово – Ленинск-Кузнецкий в воскресенье, 10 января, столкнулось не меньше 10 машин. А по словам очевидцев массовой аварии – даже больше. (подробности)