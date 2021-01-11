В Кузбассе мертвыми найдены пятеро жителей. Об этом рассказали волонтеры.Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали о результатах поисков пропавших жителей региона в декабре 2020 года.Согласно статистике, в первый месяц зимы в отряд поступило 151 заявка на поиск пропавших людей. Из них найдены живыми – 105, погибшими – пятеро. Еще в одном случае удалось разыскать родственников пропавшего. По-прежнему остаются не найденными четыре человека, еще 36 обращений – это неподтвержденные заявки.-Из 151 полученных – девять заявок были на поиск детей до 12 лет, девять из которых были найдены живыми, и еще 18 – на поиск пожилых людей от 65 лет, живыми были найдены 17, - рассказали волонтеры.В «Лиза Алерт» добавили, что поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяется информация, обзваниваются больницы, проверяются свидетельства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кузбассе мертвыми найдены 77 человекВ Кузбассе за 2020 года были найдены мертвыми 77 человек, ранее пропавших без вести. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». (подробности)Семь пропавших кузбассовцев найдены мертвымиВ Кузбассе семь ранее пропавших человек найдены мертвыми. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили волонтеры. (подробности)