В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 11 января их число составило 27 257 человек.Еще у 111 кузбассовцев за минувшие сутки выявили коронавирус. Теперь общее число заболевших COVID-19 достигло 27 257 человек. Вместе с этим 110 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом выздоровели, И теперь общее число выздоровевших достигло 24 331 человек.Увы, выросло и число летальных случаев. На утро 11 января еще два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались.- У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове, - сообщает оперштаб. - У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 490 человек.Отметим также, что на сегодняшний день медицинскую помощь получает 2406 человек с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2038 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в КузбассЗаместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)