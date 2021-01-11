Еще на двух человек выросло число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом в Кузбассе. Такие данные приводит оперативный штаб.На утро 11 января общее число случаев летального исхода составляет 490 человек, при этом два последних случая зафиксированы утром 11 января.- У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове, - сообщает оперштаб. - У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.Напомним, на утро 11 января коронавирус подтвердился еще у 111 человек. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 достигло 27 257 человек. Выросло за минувшие сутки и число выздоровевших: еще 110 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, вылечились от него. В общей сложности с начала пандемии 24 331 кузбассовец вылечился от корорнавируса.Отметим также что на утро 11 января медицинскую помощь получают 2406 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2038 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в КузбассЗаместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)