В Кузбассе к концу рабочей недели похолодает до -37 градусов. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.Во вторник, 12 января, по области ожидается -19…-24 градуса, местами по северу температура будет достигать -29 градусов, за то югу, наоборот, теплее – от -9 до -14. Порывы северного ветра будут достигать 14 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег.В среду ночью столбики термометров покажут -22…-27 градусов, местами ожидается -13…-18. Как и накануне, максимальные температуру по северу и югу будут существенно различаться. Так, в северных районах может быть до -35 градусов, зато по югу всего лишь -11…-16. Ветер направления не стихнет, однако его скорость в основном не будет превышать 4-9 метров в секунду.В четверг, 14 января, ночь по области прогнозируется -28…-33, местами -20…-25. Днем синоптики обещают -20…-25, а местами по югу -13…-18 градусов. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, его порывы достигнут 13 метров в секунду. Пройдет небольшой снег.В последний рабочий день похолодает. Ночью ожидается -22…-27 градусов, местами до -37 Днем воздух прогреется до 18…-23 градусов, местами будет -28. День пройдет преимущественно без осадков.