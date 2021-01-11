В Кемерове медицинская сестра оштрафована за то, что вышла на работу с симптомами коронавируса. Такое решение вынес суд.23 декабря Кировский районный суд областного центра привлек к административной ответственности медицинскую сестру одного из отделений Кузбасской клинической больницы скорой медицинской имени Подгорбунского. Как было установлено, женщина в сентябре заболела и 18-го числа сдала тест на наличие коронавирусной инфекции. Заболевание подтвердилось 20 сентября, однако уже на следующий день сотрудница вышла на работу, правда ее тут же отправили домой. На суде она пояснила, что 21 сентября ничего не знала о результатах анализов, однако локальные медицинские документы говорят об обратном.- Согласно приказу от 18.05.2020 года № 195 все работники предупреждены о поведении при обнаружении признаков заболевания, с приказом ознакомлены под роспись. Согласно табелю выходов 21.09.2020 года женщина с выявленными у нее симптомами заболевания находилась на рабочем месте. Указанные документы надлежаще заверены, — говорится в материалах судебного дела.Рассмотрев все обстоятельства, суд признал женщины виновной и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей.