Похолодание и снег ожидаются в Кузбассе 12 января. Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей региона отказаться от дальних поездок из-за погодыНепогода вновь пришла в Кузбасс: на 12 января синоптики прогнозируют похолодание и снегопады. В ночь на вторник ожидается -23…-28 градусов, при прояснениях – от 31 до 36 градусов мороза. При этом на юге региона будет значительно теплее: всего -13…-18 градусов.Днем воздух прогреется до -19..-24 градусов при этом на севере региона сохранится более низкая температура: до -19 градусов. А вот на юге по-прежнему будет тепло: всего -9…-14 градусов.Синоптики прогнозируют снегопады по югу области, из-за которых видимость на дороге ухудшится до 1-2 километров. По северу же температура воздуха опустится до -36 градусов. такая погода особенно неблагоприятна для автомобилистов: при низких температурах на дорогах из-за паров выхлопных газов снижается – так же, как и при снегопадах. По возможности лучше всего отказаться от дальних поездок. Если же это невозможно, нужно учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала, избегать резких маневров, которые могут привести к потере управления.- Собираясь в дальнюю поездку, запаситесь теплыми вещами, возьмите с собой термос с горячим чаем или кофе, проверьте заряд сотовых телефонов. При возникновении в пути непредвиденных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам оперативных служб или Госавтоинспекции, - обратились представители областной Госавтоинспекции к автомобилистам.